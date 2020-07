Covid-19

O livro "No combate ao Grande Vírus: Trinka, João e a Comunidade trabalham juntos!", adaptado para português por quatro especialistas de Viseu, tem o objetivo de dar às crianças, aos pais e aos educadores ferramentas para abordarem a pandemia de covid-19.

Através de uma história infantil, filhos, pais e educadores em geral são convidados a "falarem e conversarem sobre as suas experiências, os seus sentimentos, que podem estar relacionados com a covid-19, com o confinamento social", explica à agência Lusa Cátia Magalhães, docente do Politécnico de Viseu, que coordenou a equipa responsável pela tradução e adaptação, com os também professores Ana Berta Alves e José Sargento, e Bruno Carraça, psicólogo clínico e da saúde do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões.

Criado por uma professora e psicóloga da Universidade da Califórnia, dos Estados Unidos da América, com o apoio da Rede de Tratamento de Trauma Precoce, o livro está disponível para 'download' gratuito.