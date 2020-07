Covid-19

A Câmara Municipal da Guarda autorizou a instalação de esplanadas na Praça Velha e na rua Francisco de Passos, no centro histórico, com o objetivo de ajudar na recuperação económica dos negócios afetados pela pandemia da covid-19.

A medida autárquica iniciou-se na Praça Velha, com a permissão de funcionamento de esplanadas para quatro bares daquela zona central da cidade e estendeu-se, na sexta-feira, à rua Francisco de Passos, também conhecida localmente por rua Direita.

Segundo o presidente da autarquia, Carlos Chaves Monteiro, o município autorizou a instalação de esplanadas na via pública para que os empresários de restaurantes e de bares do centro histórico possam ter "algum dinamismo" no negócio que foi afetado pela pandemia.