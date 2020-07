Actualidade

O novo álbum do Lisboa String Trio, com o título "Aqui e Ali", sai no dia 24, inclui composições de José Mário Branco e Bernardo Sassetti, e conta com as cantoras Cristina Branco e María Benasarte.

É um álbum com "música para ser escutada como quem lê um livro", disse à agência Lusa o guitarrista José Peixoto (guitarra clássica), um dos músicos do trio, com o guitarrista Bernardo Couto (guitarra portuguesa) e o contrabaixista Carlos Barretto.

"A estética musical al-andaluz e ibérica" contitui a matriz identitária do trio, em que "nenhum dos instrumentos é protagonista, como um farol", mas que divide "esse protagonismo musical", prosseguiu o músico, em entrevista.