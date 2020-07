Actualidade

O Teatro das Beiras estreia na quinta-feira a peça "Pequeno retábulo de García Lorca", criação original a partir da obra daquele dramaturgo espanhol e que integra poesia, música e teatro, anunciou a companhia da Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Com dramaturgia e encenação de Gil Salgueiro Nave, esta é a 106.ª produção do Teatro das Beiras e pretende afirmar-se como uma oportunidade para dar a conhecer a obra do autor ao público, sendo a primeira vez que a companhia leva à cena uma peça inspirada na obra e vida de Federico García Lorca.

"Chegou o momento de trazer para o ar livre um dramaturgo que tanto se preocupou com o levar o teatro aos sítios mais recônditos da sua Espanha-natal e que tanto fez pela alfabetização cultural do seu povo, coisa que para o Teatro das Beiras é sempre um desígnio e uma prioridade", apontou Gil Salgueiro Nave durante a apresentação da peça.