O festival Citemor volta a repartir-se entre Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, de 24 de julho a 08 de agosto, com uma programação mais reduzida devido à pandemia da covid-19.

Uma edição das "Conversas Fictícias" do artista visual e realizador catalão Ignasi Duarte com o escritor Gonçalo M. Tavares, a apresentação de "Atlântico", de Tiago Cadete, uma instalação de Horácio Frutuoso ou a peça "Primeiro Mandamento - Romeu e Julieta", da Útero, são algumas das propostas da 42.ª edição do festival de artes performativas.

A não realização do Citemor ainda chegou a estar em cima da mesa devido à pandemia da covid-19, mas acabou por ir em frente, mesmo com o "tempo a correr" contra a organização, contou à agência Lusa o diretor artístico do festival, Armando Valente, salientando que a equipa já está "algo treinada a trabalhar com muitas variáveis, em cenários complexos e a tomar decisões no limite".