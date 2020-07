Actualidade

A queixa particular de injúria que tinha sido apresentada contra o deputado socialista Pedro Coimbra foi retirada, anunciou hoje o gabinete de imprensa do grupo parlamentar do PS.

"A desistência da queixa, válida e juridicamente relevante, foi efetuada por quem de direito, ou seja, pelo próprio queixoso que, após as explicações de Pedro Coimbra dadas ao processo, decidiu retirar a participação, não cabendo legitimidade para qualquer procedimento subsequente", segundo a fonte.

A nota acrescenta que, "desse modo, não houve lugar a qualquer evolução do procedimento judicial, tendo o processo já tido despacho de arquivamento sem qualquer ónus ou encargos judiciais" para o deputado.