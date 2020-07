Actualidade

O treinador Artur Jorge observou hoje que uma derrota do Sporting permitirá ao Sporting de Braga depender de si para alcançar o terceiro lugar da I Liga de futebol na 32.ª jornada, na qual defrontará o Belenenses SAD.

Ganhando na receção à equipa lisboeta, os bracarenses asseguram desde logo o quarto lugar e podem apanhar na terceira posição ao Sporting, que joga no mesmo dia no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, ultrapassando os 'leões' devido à vantagem no confronto direto, em caso de igualdade pontual.

"A torcer por uma derrota do Sporting? Estou a torcer por ganhar ao Belenenses SAD, mas não fujo a essa questão. Naturalmente, que esta é uma jornada muito importante nesta luta e sabíamos que uma vitória em Paços de Ferreira [5-1] nos poderia pôr a olhar para este jogo de forma a podermos depender de nós próprios, se o Sporting" perder com o FC Porto, disse o treinador, na antevisão da partida com os 'azuis'.