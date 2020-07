Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) tem em curso uma investigação no setor dos resíduos sólidos urbanos e "em breve" vai formular a acusação, anunciou hoje no parlamento a presidente daquela autoridade, Margarida Matos Rosa.

"De facto, temos uma investigação nesse setor, por repartição no mercado, e em breve teremos uma acusação formulada", disse Margarida Matos Rosa, respondendo a uma pergunta dos deputados sobre a concorrência nos resíduos sólidos urbanos, numa audição regimental hoje na comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Há um ano, a AdC anunciou a realização de buscas e apreensões em duas localizações de sete entidades do setor dos resíduos, em Lisboa, "por suspeitas de práticas anticoncorrenciais lesivas do normal funcionamento do mercado".