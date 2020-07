Covid-19

O Irão contabilizou 179 óbitos associados à doença covid-19 nas últimas 24 horas, com o país a registar, até à data, um total de 13.211 mortes devido à atual pandemia, divulgaram hoje as autoridades iranianas.

A porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Sima Sadat Lari, avançou igualmente que 2.521 novos casos de infeção foram diagnosticados no país, elevando para 262.173 o número total de infetados.

Estes dados surgem no mesmo dia em que as autoridades iranianas estão a divulgar o encerramento de alguns setores de atividade na capital iraniana, Teerão, com o objetivo de travar o novo coronavírus que está novamente a ganhar terreno na República Islâmica, que divulgou os primeiros casos da doença covid-19 em fevereiro.