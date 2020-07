Actualidade

A sétima edição da Feira do Livro do Porto regressa aos Jardins do Palácio de Cristal, entre 28 de agosto e 13 de setembro, com o mote "Alegria até ao Fim do Mundo", contando com participação de 120 stands e um espaço limitado a 3.500 pessoas.

Na apresentação do programa esta manhã, o presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, salientou que o município procurou, atendendo às circunstâncias provocadas pela pandemia da covid-19, a diversificação de espaços e programação de atividades simultâneas "que, por um lado, permitam uma maior abrangência de públicos e, ao mesmo tempo, garantam as condições de segurança".

"Este é a sétima edição da feira do livro e, pela primeira vez, temos um mote literário que ecoa a situação de pandemia que foi vivida nos últimos meses e também o sentimento de esperança no futuro, olhando os poetas e os escritores como faróis, se quiserem, como profetas deste tempo", afirmou, salientando que é a partir da Feira do Livro que o município pretende retomar as suas atividades culturais.