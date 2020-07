Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assinou hoje o acordo com o Governo para a transferência de competências na Ação Social, anunciou o seu presidente, Manuel Machado.

O representante falava em Aveiro, numa conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho Consultivo da ANMP a que presidiu e que permitiu concluir as negociações com o executivo nacional.

"Concluímos as negociações para a descentralização no âmbito da Ação Social, tendo formalizado há instantes o acordo com o Governo", disse.