Actualidade

Um homem de 42 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita da autoria de dois incêndios florestais ocorridos na semana passada em Lamego, distrito de Viseu, anunciou hoje aquela instituição policial.

Em comunicado enviado à Lusa, a PJ afirma que o homem, detido na sequência de uma operação do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, está "fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal em Lamego", sendo suspeito de ter ateado dois incêndios em área florestal no dia 07 e no sábado.

Os dois incêndios consumiram uma área florestal "constituída, maioritariamente, por mato e carvalhos", com cerca de 18 hectares, adianta a PJ.