A produção de automóveis em Portugal caiu 20% em junho, para um total de 22.943 veículos automóveis ligeiros e pesados, mas menos do que o acumulado desde o início do ano, segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No acumulado do primeiro semestre, a produção automóvel recuou 36,2% para 117.350 em relação ao período homólogo, refletindo o impacto da pandemia de covid-19, cujas medidas de contenção paralisaram praticamente o setor nos meses de março e abril.

De acordo com a ACAP, os dados do primeiro semestre de 2020 confirmam a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 98% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo.