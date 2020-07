Actualidade

Os credores da falida companhia aérea sul-africana SAA aprovaram um plano de reestruturação, que resultará em cortes de empregos e na criação de uma nova empresa a partir das ruínas da empresa, anunciou hoje o Ministério das Empresas Públicas.

Numa reunião, 86% dos credores da South African Airlines (SAA) "votaram a favor do plano" de reestruturação da companhia pública, de acordo com uma declaração do ministério.

O plano prevê cortes de postos de trabalho, que não foram quantificados publicamente, referindo-se o Governo simplesmente a "indemnizações justas e razoáveis no interesse" do pessoal em causa. A SAA tem 5.200 empregados.