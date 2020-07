Actualidade

O homem de 61 anos acusado de matar o irmão com uma facada no coração, em setembro de 2019, no Funchal, foi hoje condenado a 14 anos de prisão pelo Tribunal da Comarca da Madeira.

O coletivo de juízes, presidido por Filipe Câmara, aplicou uma pena de quatro anos pelo crime de ofensa corporal qualificada e agravada e outra de 12 anos por homicídio simples, transformando-as, em cúmulo jurídico, em 14 anos de prisão.

Os crimes ocorreram no dia 27 de setembro de 2019, na casa onde os dois irmãos viviam, juntamente com a mãe, no Funchal, motivados por uma discussão relacionada com o acesso à internet.