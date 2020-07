Venezuela

A ministra da Justiça cabo-verdiana autorizou o pedido norte-americano para a extradição de Alex Saab, considerado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, disse hoje à Lusa a defesa do empresário, que tem até 16 de julho para apresentar oposição.

Em declarações à Lusa, o advogado José Manuel Pinto Monteiro, que lidera a defesa do colombiano Alex Saab em Cabo Verde, confirmou o teor da decisão da ministra, Jenine Lélis, mediante parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), concluindo desta forma a fase administrativa do processo, que segue agora para decisão judicial.

O advogado explicou que a ministra "tomou a decisão política e administrativa de permitir o processo de extradição" do empresário, que segundo o Governo da Venezuela viajava como seu "enviado especial", com passaporte diplomático, quando foi detido em 12 de junho, pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica na ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América (EUA).