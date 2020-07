Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje preferir que o clássico da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol comece sem o FC Porto já campeão, para servir como "fator extra" para a partida.

O FC Porto necessita de apenas um ponto para conquistar o 29.º título nacional, mas pode entrar em campo já com o campeonato conquistado, se o Benfica não vencer hoje o Vitória de Guimarães.

"Penso que é importante o FC Porto não ser campeão hoje e ter de ganhar ou empatar com o Sporting. Para o Sporting, é indiferente quem é campeão. É importante estarem todos os fatores dentro do jogo e vai ser importante para nos ajudar a crescer", apontou, em conferência de imprensa de antevisão do encontro.