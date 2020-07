Incêndios

A colisão com linhas elétricas esteve na origem do acidente do helicóptero que combatia um incêndio em Sobrado, Valongo, distrito do Porto, em 05 de setembro de 2019, causando a morte ao piloto, Noel Ferreira, concluiu a investigação.

O relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso, explica que, quando se aproximava para a segunda largada de água, "ao transpor um obstáculo constituído por linhas de alta tensão", o balde e o rotor de cauda do AS350-B2, tocaram nos cabos, levando à perda de controlo do aparelho.

"A perda de controlo da aeronave foi inevitável e consequente queda em rotação, percorrendo uma distância total de 84 metros até se imobilizar sobre o seu lado esquerdo, seis segundos após o impacto com os cabos. Após o embate com o solo, de imediato deflagrou um incêndio intenso que consumiu a aeronave na totalidade. O piloto e único ocupante da aeronave foi ferido fatalmente", refere o GPIAAF.