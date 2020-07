Covid-19

Itália registou 17 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 34.984 o número de vítimas mortais contabilizadas no país desde o início da crise sanitária em fevereiro, foi hoje divulgado.

Ainda nas últimas 24 horas, os novos contágios pelo novo coronavírus no país foram 114, totalizando até à data 243.344 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo vírus, de acordo com os dados fornecidos pela Proteção Civil italiana.

Também nas últimas 24 horas, um total de 335 pacientes foram dados como recuperados e curados da doença covid-19.