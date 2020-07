Actualidade

O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, inaugura na quarta-feira uma nova apresentação da coleção permanente dedicada à arte moderna, com 350 obras, algumas delas exibidas ao público pela primeira vez.

"Coleção Berardo do Primeiro Modernismo às Novas Vanguardas do Século XX" é o título desta nova exposição da coleção, que é inaugurada às 10:00, com entrada gratuita.

De acordo com o museu, foram reunidas obras significativas que marcaram a História da Arte do século XX, de Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Amadeo Souza-Cardoso, Marcel Duchamp, Man Ray e Francis Picabia, entre outros.