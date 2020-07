Covid-19

O Reino Unido regista hoje mais 138 mortes e mais 398 casos de infeção por covid-19 relativamente a segunda-feira, de acordo com o ministério da Saúde britânico.

Os dados atualizados pelas autoridades indicam que, desde o início da pandemia covid-19 até hoje registam-se 44.968 mortes e 291.373 casos de contágio confirmados por teste.

Na segunda-feira tinham sido registadas 11 mortes, o número mais baixo desde 13 de março, e 530 novos infetados, 90% menos do que no pico da pandemia, embora os valores registados durante o fim de semana sejam sistematicamente baixos devido aos atrasos do processo administrativo.