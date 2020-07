Actualidade

O presidente da Câmara de Castelo de Paiva disse hoje à Lusa ter pedido ao Governo um "tratamento especial" para o concelho que permita recuperar as empresas afetadas pelo incêndio que deflagrou na segunda-feira, na zona industrial.

Segundo o autarca, esse apelo foi apresentado na reunião com os secretários de Estado Miguel Cabrita e João Nunes, que tutelam as áreas do Trabalho e da Economia, que se realizou na Câmara de Castelo de Paiva, durante a qual foi trabalhada uma "resposta ágil ao problema".

Na reunião também participaram representantes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), da Segurança Social e do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IPMEI).