Actualidade

A ministra da Agricultura disse hoje que o processo eleitoral para a Casa do Douro foi revogado atendendo às questões sociais e económicas provocadas pela covid-19 e que será retomado logo que possível.

"Iremos trabalhar também para que possa ser concluído todo o processo de regularização extraordinária do património, de acordo com a Lei n.º 19/2016 que permitiu liquidar todas as dívidas que a Casa do Douro possuía relativamente a credores privados e aos seus trabalhadores", afirmou Maria do Céu Albuquerque em resposta aos deputados, durante uma audição na comissão parlamentar de Agricultura e Mar.

A governante referiu que, além dos 2,8 milhões de euros de dívida regularizada, a Comissão Administrativa da Casa do Douro mandou avaliar o 'stock' de vinhos da instituição que "vai permitir chegar a acordo com os credores públicos e por fim a este processo".