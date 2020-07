Actualidade

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) felicitou hoje o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, pela aprovação do programa do Governo, liderado por Nuno Nabian.

"Gostaria de aproveitar esta oportunidade para endereçar-lhe as minhas calorosas felicitações pelo grande sucesso que acabou de obter, poucos meses após a sua eleição para a suprema magistratura do seu país", refere a carta assinada pelo chefe de Estado do Níger, Issoufou Mahamdou, que assume a presidência rotativa da CEDEAO.

Na carta, divulgada à imprensa pela presidência guineense, o Presidente do Níger exorta Umaro Sissoco Embaló a "continuar a trabalhar em conjunto com todos os filhos e filhas da Guiné-Bissau" para garantir a "paz e estabilidade" necessárias para o desenvolvimento económico do país.