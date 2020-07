Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a administração e os trabalhadores "precários" da Fundação de Serralves vão ser ouvidos no Parlamento, na sequência de um requerimento do BE, hoje aprovado.

O requerimento do Bloco de Esquerda (BE) foi hoje discutido e aprovado na Comissão de Cultura e Comunicação.

No documento, o partido afirma que, "logo no início das medidas de distanciamento social, em março, a Fundação de Serralves descartou trabalhadores a recibos-verdes do serviço educativo da instituição, bem como todos os técnicos externos responsáveis pela montagem das exposições, sem qualquer aviso prévio no próprio dia em que a instituição suspendeu atividade".