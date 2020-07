Actualidade

O Portimonense saiu hoje da zona de despromoção da I Liga de futebol, ao receber e vencer o Boavista por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da prova.

Os algarvios, que ocupavam a 17.ª posição, a primeira abaixo da linha de despromoção, desde a 15.ª ronda, chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Willyan, aos 14 minutos, e de Lucas Possignolo, aos 42, na conversão de uma grande penalidade, tendo os 'axadrezados' reduzido aos 84, através de Marlon.

Com este triunfo, o Portimonense subiu ao 16.º lugar, com 30 pontos, os mesmos do que o Tondela, 15.º e que ainda hoje joga em casa do Gil Vicente, e do que o Vitória de Setúbal, 17.º e que baixou à zona de despromoção nesta ronda, ao perder, na segunda-feira, na receção ao Famalicão por 2-1.