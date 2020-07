Covid-19

O Brasil totaliza 74.133 mortos e 1.926.824 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo que, desse total, 1.300 óbitos e 41.857 infetados foram registados nas últimas 24 horas, informou hoje o executivo.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, 423 das 1.300 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje, após confirmação da causa de óbito.

As autoridades de saúde locais investigam ainda a eventual relação de 3.928 mortes com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e que foi registada oficialmente no país no final de fevereiro.