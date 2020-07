Covid-19

O Governo não vai contabilizar "os prazos decorridos durante a vigência da suspensão das atividades presenciais" nas instituições do ensino superior para "efeito da duração máxima" das bolsas de investigação.

De acordo com o comunicado divulgado na quinta-feira à noite, o Conselho de Ministros aprovou a não contabilização dos "prazos decorridos durante a vigência da suspensão das atividades presenciais nas instituições do ensino superior" para "efeito da duração máxima das bolsas de investigação previstas no Estatuto do Bolseiro de Investigação".

O Governo também não vai contabilizar "os prazos de suspensão determinados por autoridade pública nacional ou estrangeira e que se apliquem a entidades de acolhimento de bolseiros".