Actualidade

Um projeto financiado pela UE e Portugal promove a partir de hoje um seminário sobre política orçamental e finanças públicas com deputados e funcionários do Parlamento Nacional, na segunda cidade do país, Baucau.

A iniciativa decorre no âmbito do projeto "Parceria para a melhoria da Prestação de Serviços através da Gestão e Supervisão das Finanças Públicas reforçada em Timor-Leste" (PFMO), em conjunto com a Comissão C, de Finanças Públicas, do Parlamento timorense.

Numa intervenção no início do seminário, o embaixador da UE em Timor-Leste, Andrew Jacobs, disse esperar que o encontro contribua para uma melhor participação "na discussão e opções do Estado, bem como no controlo e na fiscalização parlamentar, destinados a realizar uma boa gestão dos recursos públicos do país".