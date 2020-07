Actualidade

O jornal norte-americano New York Times anunciou hoje a decisão de transferir parte das operações de Hong Kong para Seul, após a aprovação da Lei de Segurança Nacional imposta ao território por Pequim.

"A radical lei de segurança nacional em Hong Kong criou muita incerteza sobre as consequências que as novas regras terão na nossa atividade jornalística", escreveu a direção do jornal num e-mail ao pessoal, de acordo com informação divulgada no 'site' do New York Times (NYT).

"Pensamos ser mais prudente fazer planos de contingência e começar a diversificar a nossa equipa editorial na região", acrescentou.