Actualidade

A UE e o Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD) iniciaram esta semana um projeto de capacitação de diretores municipais, virado para a recolha de dados, para apoiar o processo de descentralização administrativa em Timor-Leste.

O projeto da UE e o PNUD, que arrancou na terça-feira no município de Ermera, a sul de Díli, pretende capacitar os responsáveis municipais para que a recolha de dados ajude a melhorar a transparência e ajudar a monitorizar o desempenho dos Municípios.

Em comunicado conjunto, as duas instituições disseram que o programa, assente no Portal Municipal, faz parte do projeto "Reforçar o Desenvolvimento Local Integral através da Construção das Capacidades das Autoridades Municipais em Timor-Leste", implementado em estreita colaboração com o Ministério da Administração Estatal, o Parlamento Nacional, o Instituto Nacional de Administração Pública (INAP) e as Autoridades Municipais.