O Banco do Japão (BOJ) prevê uma contração da economia nipónica de 4,7% em 2020, devido à crise provocada pela pandemia da covid-19, anunciou hoje a instituição.

No relatório trimestral sobre as previsões económicas do país, agora divulgado, o banco estimou também que o índice de preços ao consumidor (IPC) do Japão continue "negativo", por causa da crise sanitária e da queda dos preços do petróleo.

"A economia do Japão tem estado numa situação extremamente grave devido ao impacto da covid-19 a nível interno e externo", escreveu o banco central japonês, dando conta de uma queda "substancial" nas exportações e na produção industrial.