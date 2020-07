BES

O Ministério Público (MP) considera na acusação ao ex-presidente do BES que Ricardo Salgado governou o "Grupo Espírito Santo (GES) de forma autocrática", sendo o principal responsável pela queda do universo Espírito Santo.

O despacho de acusação, a que a Lusa teve acesso, considera indiciado nos autos do inquérito que "o governo do GES foi assumido de forma autocrática pelo arguido Ricardo Salgado" e que o banqueiro "associou a marca Espírito Santo ao seu ativo mais relevante, o BES, confundindo-a com este ao longo de anos no modo como publicamente apresentou esta realidade, para cuja imagem o próprio contribuiu determinantemente".

"Com esta realidade, Ricardo Salgado logrou apropriar-se de património de terceiros no âmbito do negócio financeiro do Grupo, onde fez circular dívida das entidades não financeiras, independentemente da legitimidade para o exercício dessa atividade, ou das condições patrimoniais destas empresas", acusam os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).