Covid-19

A capital do Japão, Tóquio, com 14 milhões de habitantes, está no nível mais alto de alerta para o novo coronavírus após um aumento dos casos registados, alertou hoje a sua governadora, Yurico Koike.

"Os especialistas disseram-nos que a situação das infeções está no nível 4 numa escala de quatro, o que significa que estas 'parecem espalhar-se'", declarou Koike durante uma reunião sobre a epidemia da covid-19.

Este alerta "vermelha" na imensa capital de 14 milhões de habitantes inserida numa megametrópole de cerca de 37 milhões, a mais populosa do mundo, não significa contudo que o município solicite o encerramento de lojas ou o adiamento de eventos.