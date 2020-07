Covid-19

A atividade turística esteve praticamente parada em maio, com 149,8 mil hóspedes e 307,0 mil dormidas, que correspondem a quedas de 94,2% e 95,3%, respetivamente, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, as dormidas de residentes recuaram 85,9% (-93,5% em abril) e as de não residentes decresceram 98,4% (-98,9% no mês anterior).

Os proveitos totais registaram uma variação negativa de 97,2% (-98,5% em abril), fixando-se em 11,0 milhões de euros.