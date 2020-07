Actualidade

Portugal emitiu hoje 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, com taxas de juro negativas mais baixas do que no último leilão realizado, de acordo com dados divulgados pela Bloomberg.

Segundo o IGCP - Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, foram realizados dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades em 15 de janeiro de 2021 (prazo de seis meses) e 16 de julho de 2021 (prazo de um ano) para arrecadar até ao montante máximo de 1.750 milhões de euros.

Ou seja, Portugal emitiu 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, dos quais 500 milhões de euros em BT a seis meses e 1.250 milhões de euros a 12 meses.