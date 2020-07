Actualidade

A consultora Oxford Economics considerou hoje que a deflação registada em junho em Moçambique deve-se à descida de preços dos bens alimentares e dos transportes, o que abre espaço para uma redução das taxas de juro.

"Prevemos que a taxa média de inflação fique abaixo dos 2,8% registados em 2019, e vemos espaço para o Banco de Moçambique baixar a taxa de juro de referência em 1,5 pontos percentuais até final deste ano, devido à previsível fragilidade da economia em 2020 e às ainda relativamente altas taxas de juro", escreveu o analista Gerrit van Rooyen numa análise ao andamento da subida dos preços no país.

Moçambique registou em junho uma deflação mensal de 0,55%, de acordo com os dados publicados na semana passada no boletim do Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Instituto Nacional de Estatística (INE).