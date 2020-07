Actualidade

O ministro das Finanças precisou hoje que a auditoria que a Deloitte está a fazer aos atos de gestão do BES/Novo Banco referente ao período entre 2000 e 2018 vai ficar concluída este mês.

"O prazo estabelecido [para a realização da auditoria] é o final deste mês, até 31 de julho", referiu o ministro do Estado e das Finanças, João Leão, em resposta à deputada do BE Mariana Mortágua durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças.

João Leão precisou que se registaram alguns atrasos durante o período do confinamento, mas que ainda assim foi decidido estabelecer o final deste mês de julho "como o prazo para concluir esta auditoria".