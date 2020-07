Covid-19

O Governo Regional dos Açores decidiu prorrogar o a situação de calamidade pública nas cinco ilhas com ligações aéreas ao exterior do arquipélago, até 01 de agosto, mantendo as restantes em situação de alerta, anunciou hoje o executivo.

"A monitorização permanente feita à evolução da pandemia covid-19 nos Açores permite concluir que, perante a evolução da situação da pandemia a nível global, e tendo em conta a abertura das ligações aéreas do exterior às ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial, se justifica a manutenção da declaração da situação de calamidade pública", adiantou o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares.

Berto Messias falava, em Angra do Heroísmo, na leitura do comunicado do Conselho de Governo, reunido na passada segunda-feira, na ilha Terceira.