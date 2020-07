Incêndios

O incêndio que deflagrou na terça-feira, às 20:57, em Fornelos, Ponte de Lima, foi dado como dominado hoje, às 11:00, após o "combate ampliado de quatro meios aéreos pesados" mobilizados para o local, disse o comandante dos bombeiros.

"O incêndio foi dado como dominado cerca das 11:00 quando os quatro meios aéreos pesados saíram do teatro de operações. No local permanecem 134 operacionais e 42 viaturas de corporações dos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto. Não há danos humanos, nem materiais a registar", afirmou hoje à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima.

Questionado pela Lusa sobre as causas que estarão na origem das chamas, Carlos Lima disse "não ser essa a preocupação imediata dos bombeiros", apesar de admitir "ser estranho que o incêndio tenha deflagrado à noite".