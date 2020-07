Covid-19

O caso positivo de um menino, aluno de um jardim-de-infância na Figueira da Foz, levou ao encerramento da creche que este frequenta e colocou 39 pessoas em isolamento, 28 das quais crianças, disse hoje a diretora da instituição.

Em declarações aos jornalistas, Sílvia Silva, diretora do 2.º Jardim-Escola João de Deus, explicou que a criança que testou positivo para covid-19 na terça-feira frequenta a sala dos dois anos da creche do estabelecimento de ensino e não o pré-escolar, como anteriormente divulgado.

Segundo a diretora, o 2.º Jardim-Escola João de Deus da Figueira da Foz "cumpriu todas as medidas determinadas pela autoridade de saúde" face a este caso positivo de infeção pelo novo coronavírus, encerrando a creche - que funciona num edifício independente do pré-escolar, nas traseiras do edifício principal - e enviando para casa 28 crianças e 11 funcionários daquela valência, que estão em isolamento e vigilância.