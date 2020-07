Actualidade

O Tribunal de Santa Maria da Feira determinou hoje uma alteração não substancial dos factos no caso do acusado de matar e violar, mesmo depois do óbito, uma freira em São João da Madeira, obrigando ao adiamento do acórdão.

Face às alterações propostas pelo coletivo presidido pelo juiz Fernando Cardoso - que não mudam os crimes, mas as circunstâncias em que ocorreram --, a advogada do arguido, Cristina Bento, tem agora um prazo de 10 dias para fazer a defesa.

Só depois será marcada nova data para o veredicto judicial.