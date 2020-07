Actualidade

O internacional português André Coelho está de saída do futsal do Benfica, para ingressar no FC Barcelona, tendo assinado contrato até 2022 com os espanhóis, com os quais quer "ganhar títulos", anunciaram hoje os dois clubes.

"Estou muito feliz e animado por pertencer ao melhor clube do mundo. Será um prazer fazer parte da família 'Barça'. É um sonho estar aqui e estou ansioso para conhecer os meus novos companheiros e começar a competir", referiu André Coelho ao sítio oficial do clube catalão na Internet.

André Coelho, que é o primeiro reforço anunciado pelo FC Barcelona, disse ainda estar ansioso por jogar no Palau Blaugrana, conhecer o calor dos adeptos e manifestou o desejo de conquistar títulos e de dar muitas alegrias ao clube catalão.