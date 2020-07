Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje regras para maior transparência fiscal na União Europeia (UE), obrigando quem ganha dinheiro através das plataformas 'online', como Facebook ou Instagram, a pagar impostos consoante as receitas arrecadadas, visando evitar a evasão fiscal.

Em causa está um pacote hoje apresentado de propostas destinadas a tornar a tributação mais simples e mais justa na UE, no âmbito do qual Bruxelas "alarga as regras de transparência fiscal da UE a plataformas digitais, para que aqueles que ganham dinheiro através da venda de bens ou serviços em plataformas paguem também a sua quota-parte de impostos".

Numa alusão aos negócios promovidos através das redes sociais como Facebook ou Instagram, que têm vindo a crescer, o executivo comunitário explica que esta nova proposta sobre cooperação administrativa "irá assegurar que os Estados-membros trocam automaticamente informações sobre as receitas geradas pelos vendedores em plataformas 'online'".