Covid-19

O Dia Internacional Nelson Mandela, que se assinala sábado, será uma oportunidade para o mundo se unir numa luta justa contra a Covid-19 que não deixe ninguém para trás, defendeu hoje Rui Marques, um dos coordenadores das celebrações.

"Com os desafios da covid-19, precisamos de dar uma resposta em que ninguém fique para trás" e o acesso à vacina e aos medicamentos seja para todos, ricos ou pobres, e preços justos, afirmou à Lusa o presidente do Instituto Padre António Vieira, que coordena o projeto da Academia de Líderes Ubuntu.

Esta academia promove no sábado - dia de aniversário do nascimento do líder sul-africano - o Mandela Bridges World E-Summit, que irá contar com a participação de três Prémios Nobel da Paz - Ramos Horta, Muhammad Yunus e Kaylash Satyarthi - e ainda Ndaba Mandela, neto de Mandela, entre outros oradores de relevo.