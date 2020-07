Actualidade

O governador do Banco Nacional de Angola disse hoje, em Luanda, que as Reservas Internacionais líquidas, situadas em 10,2 mil milhões de dólares (8,9 mil milhões de euros), cobrem ainda 11 meses de importações.

José de Lima Massano respondia, na Assembleia Nacional, às preocupações levantadas pelos deputados no âmbito da discussão e aprovação na generalidade da proposta do Orçamento Geral do Estado revisto para o exercício económico de 2020.

Segundo o responsável do banco central angolano, a política monetária vai continuar a ser conduzida no sentido da eliminação dos desequilíbrios que as contas externas vinham apresentando.