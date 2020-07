Covid-19

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro concedeu ao final da noite de terça-feira prisão domiciliária ao ex-ministro Geddel Vieira Lima devido ao agravamento do seu estado de saúde, após ter testado positivo para o novo coronavírus.

"O demonstrado agravamento do estado geral de saúde do requerente, com risco real de morte reconhecido, justifica a adoção de medida de urgência para preservar a sua integridade física e psíquica, frente à dignidade da pessoa humana", indicou o presidente do STF, Dias Toffoli, na decisão que concedeu prisão domiciliária ao ex-governante, condenado por associação ilícita e branqueamento de capitais.

Segundo Toffoli, Geddel Vieira Lima testou positivo para a covid-19 na semana passada, acrescentando que o Centro de Observação Penal, onde o ex-ministro se encontra sob custódia, "não dispunha de condições para o seu tratamento, por integrar o grupo de risco".