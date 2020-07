Covid-19

O Governo Regional dos Açores vai implementar um programa em que arrenda imóveis de alojamento local, subarrendando-os a famílias por um valor equivalente a 30% dos seus rendimentos mensais, foi hoje anunciado.

"Aquilo que se pretende é aproveitar os imóveis do alojamento local, que tiveram um abrandamento significativo em termos de procura e de reservas, consoante um conjunto de regras definidas, para o arrendamento a famílias que dele necessitem", afirmou hoje o secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares.

Berto Messias falava, em Angra do Heroísmo, na leitura do comunicado do Conselho de Governo, reunido na passada segunda-feira, na ilha Terceira.