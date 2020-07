Actualidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática admitiu hoje no Parlamento que a reflorestação do Pinhal de Leiria levará mais tempo do que o desejado e referiu que esta operação representa um investimento de 4,5 milhões de euros.

Matos Fernandes foi ouvido hoje manhã na comissão de Agricultura e Mar, durante a qual respondeu, sobretudo, a questões sobre os planos de gestão florestal.

"Percebo a frustração das pessoas, pois é um território afetivo, mas aquilo que estamos a fazer leva tempo. O que está por fazer é mais do que foi feito e é um esforço contínuo", afirmou o governante, face a uma questão levantada por deputados do PSD e do Bloco de Esquerda sobre o processo de reflorestação da Mata Nacional de Leiria ou do designado Pinhal do Rei.