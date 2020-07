Actualidade

As Uniões de Sindicatos de Castelo Branco e Guarda vão reunir, na sexta-feira, com a secretária de Estado para a Valorização do Interior, a quem apresentarão propostas e contributos para travar "o declínio económico e social" do território.

A reunião com Isabel Ferreira terá lugar pelas 15:00 de sexta-feira, em Bragança, na sede da Secretaria de Estado para a Valorização do Interior.

Segundo as duas estruturas sindicais, a reunião surge por os seus dirigentes acompanharem "com profunda preocupação" o agravamento da situação económica e social dos territórios abrangidos pelas Comunidades Intermunicipais da Beira Baixa e das Beiras e Serra da Estrela, "cujos estrangulamentos são consequência de políticas erradas de décadas e que agora se acentuaram com a pandemia do covid-19".